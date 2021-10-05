《MLB推薦賽事 : 10/7(四)，08:10 聖路易紅雀@洛杉磯道奇》2021年美國職棒季後賽於本週正式展開，衛冕軍洛杉磯道奇在國聯西區王座之爭以1場差距不敵舊金山巨人，週四將在主場與聖路易紅雀進行一戰定生死的外卡驟死賽。而以國聯外卡第二晉級季後賽的紅雀在9月創下隊史最長的17連勝，單月戰績22勝7敗，狀態銳不可當，但面對軍容壯盛的道奇，紅雀還有機會續寫不死鳥傳奇嗎?

紅雀9月戰績能長紅的最大功臣莫過於外野手歐尼爾(Tyler O'Neill)，歐尼爾一直是紅雀寄予厚望的重砲手，在小聯盟高階1A到3A的每個層級都能打出20轟以上，但過去幾季始終無法在大聯盟複製同樣的成績。今年9月，歐尼爾一口氣打出13轟、貢獻30分打點，單季個人全壘打數也累積至34發，總算在今年兌現了天賦。另一方面，老將高施密特(Paul Goldschmidt)在賽季尾聲逐漸找回攻擊手感，8、9月合計打出14轟，攻擊指數更是高達1.004，同樣對紅雀打線有極大的助益。

道奇在例行賽最後6場狂轟19支全壘打，合計攻下47分，打線中有7人都有全壘打貢獻，沉寂已久的長打火力終於在例行賽尾聲甦醒。而一度被下放3A調整的前國聯MVP貝林傑(Cody Bellinger)，重返大聯盟的5場先發有4場擊出安打，打擊狀態有好轉的跡象，如果貝林傑能恢復MVP身手，也將能提升道奇打線的破壞力。

紅雀此戰將由高齡40歲的老將維恩萊特(Adam Wainwright)先發，維恩萊特今年表現回春，投球局數高達206局，WHIP 更僅有1.057，即使球隊王牌佛萊赫提(Jack Flaherty)已傷癒歸隊，教練團仍將驟死賽的重責大任交給維恩萊特。而道奇將由三屆賽揚獎得主薛茲爾(Max Scherzer)坐鎮主場，薛茲爾今年透過季中交易來到道奇，替道奇出賽11場拿下7勝0敗，防禦率僅有1.98，壓制力一如以往。薛茲爾今年與紅雀交手過兩場，主投14局一分未失，還送出22張老K，紅雀要從他手上取分有非常大的難度。

此戰雙方先發投手戰力差距並不大，薛茲爾帳面數據完勝，但維恩萊特生涯季後賽先發過15場，自責分率僅有2.89，應能用豐富經驗與道奇打者周旋。筆者認為打者板凳深度將是此戰勝負關鍵，由於國聯投手需要上場打擊，在賽事後段有得分機會或是使用雙換人(Double Switch)時，板凳上擁有能一錘定音的打者就有相對優勢。紅雀板凳上只有退化嚴重的卡本特(Matt Carpenter)，而道奇則有生涯打出679轟的生化人普荷斯(Albert Pujols)，工具人泰勒(Chris Taylor)今年也有20轟的傑出表現，加上季末頻頻開轟的外野手貝帝(Matt Beaty)，替補戰力雄厚，無論在戰術運用或調度都有較靈活的空間，因此筆者看好道奇能在驟死戰突圍而出。但可別忘了紅雀素有不死鳥的稱號，加上客隊落後時能比主隊多打一局，有機會緊咬比數，所以筆者推估此戰道奇可能會有贏球輸盤的局面，推薦投注「讓分玩法-客受讓勝」。