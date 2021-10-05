立法院法制局報告表示，疫情警示簡訊應資訊更明確，並提供收到簡訊者免費快篩試劑。（報系資料照）

長榮航空3名機師上月確診新冠肺炎，因逐跡遍及多縣市，疫情指揮中心當時廣發百萬封疫情警示簡訊，引發民眾恐慌。立法院法制局表示，指揮中心發給民眾疫情警示簡訊內容含混欠缺明確性，應藉由「簡訊實聯制」系統的大數據，明確交叉勾稽資料，確保民眾對疫情處境的知情權；此外，法制局建議，對於收到疫情簡訊者，應統一免費提供快篩試劑，避免引發群聚感染及減省篩檢成本。

新冠肺炎疫情爆發以來，若出現感染源不明或足跡廣遍多處，指揮中心就會發布細胞簡訊，提醒可能跟確診者重疊時段、地點的民眾，若有身體不適應盡快就醫、快篩或自主健康管理，但上個月長榮機師確診案例，指揮中心廣發百萬則警示簡訊，造成民眾困擾。

對此，立法院法制局最新報告指出，指揮中心疫情警示簡訊，內容含糊不清，簡訊還指示「收到簡訊者」若有「不適」，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史，但對於「不適」算不算是「疑似症狀」說不清楚，甚至引發是否適用公費PCR採檢。

法制局認為，在「簡訊實聯制」系統下，民眾與確診者接觸或活動軌跡重疊的時間、地點等資料，皆已納入相關電信資訊系統資料庫內，應運用大數據技術，即可明確交叉勾稽，指揮中心發送給特定民眾的疫情警示簡訊內容應更明確化。

法制局建議，對於無症狀或擔心群聚感染而不願或不方便去醫療院所的收訊者，可憑健保卡和簡訊至各區衛生所免費索取家用快篩試劑，由收訊者自助檢測，以抒解醫療院所瞬間湧入採檢者窘境，避免引發群聚感染及減省篩檢成本。

法制局也表示，指揮中心宜公開精確防疫資訊，並提醒收到簡訊者到指定醫療院所就醫，以釐清傳播鏈源頭及流行病毒株種類，避免民眾就近到診所就醫而造成醫護人員與相關醫療資源遭受無謂損失。