女星謝忻除了主持工作外，她近年也把演藝事業觸角延伸到直播、接業配，生活相當充實，親民的謝忻也不吝嗇在社群平台分享生活，而她昨（4日）則分享上健身房影片，她雖然一邊運動、一邊哀號慘叫，不過身穿低胸V領的謝忻，一個蹲下就讓深邃事業線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

謝忻平時就有運動的習慣，她昨則在IG分享上健身房影片，謝忻穿著運動服裝、把長髮綁成包頭入鏡，她手舉健身器材並反覆深蹲，謝忻雖然一邊運動、一邊哀號慘叫，不過她仍遵照身旁教練的指導修正動作，更吸睛的是，身穿低胸V領的謝忻，一蹲下就露出白嫩美胸和深邃事業線，好身材相當吸睛。

謝忻雖然一邊運動、一邊哀號慘叫，不過身穿低胸V領的謝忻，一個蹲下就讓深邃事業線全都露。（圖／取材自謝忻Instagram）

謝忻曬影片同時也有感發文：「你偷懶，身體會誠實地告訴你；你努力，身體也會開心地回饋給你」，網友紛紛留言：「每次看妳運動都覺得很勵志」、「重訓是很好的運動」、「多多健身，對身體健康好處多多」，還釣出謝忻親民回應：「練完之後就進入一個彌留狀態」。

其實謝忻不只上健身房，熱愛大自然的她，爬山、下海等運動樣樣來，謝忻日前則曬出潛水美照，身穿淺藍色貼身淺水衣的她，雖然把美胸、細手都包起來，不過潛水衣的貼身設計，也讓謝忻纖細的身材曲線全都露，更養眼的是，潛水衣背後的挖洞設計，讓謝忻的白皙美背和翹臀被看光，網友更是讚她是美人魚無誤。