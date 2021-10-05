嘉義縣政府今年規畫「劇在藝起．吟遊諸羅」台灣文化日活動自10月6日開跑，集結縣內14處地方文化館呈現各自產業、歷史及地方特色，以展覽、戲劇方式深入介紹在地文化，傳遞民主精神。

台灣文化日是為了紀念1921年10月17日蔣渭水、林獻堂、蔡培火等人所創立的「台灣文化協會」，今年正逢協會創立百年，意義特殊。嘉義縣長翁章梁今天在民雄國家廣播文物館出席啟動記者會，為台灣文化日揭開序幕。

翁章梁說，文化日活動是一場認識歷史及民主的饗宴，了解歷史會對過往的人事物更加敬佩，而台灣文化日是我們感念他們貢獻的方式，透過文化場館與縣府的合作，傳達在地藝文力量，希望鄉親可以一起參與藝文盛事。

嘉縣文觀局指出，從10月6日起至31日，只要前往嘉縣各個地方文化館參觀或觀賞表演，並到嘉縣文化觀光局、地方文化館或表演團隊的FB粉專按讚，出示地方文化館或表演團隊的實聯制登記畫面，即可獲得代表嘉縣人身分證字號「Q」的嘉偶Q口罩，每人每館或每次表演限換一個。

文觀局表示，嘉縣幅員廣闊，地方文化館從靠海的洲南鹽場，到靠山的文環暗學仔，以及平原地區的新港香藝文化館、溪口文化生活館，都呈現各自不同的產業、生活和文化特色，今年參與場館包括，鹿仔草民族文化學堂、表演藝術中心、中埔嘉檳文化館、溪口文化生活館、國家廣播文物館、梅山文環暗學仔、泰成中藥文物館、梅山文教基金會、新港香藝文化館、布袋洲南鹽場、梅嶺美術館、新港閱讀館、新港文化館、朴子清木屋。