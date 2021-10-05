苗栗市文山國小新建校舍設計概念源自於電影「哈利波特」快樂魔法屋。（謝明俊攝）

苗栗市文山國小新建校舍工程已經開始建築地基。（謝明俊攝）

施工期間，部分學童在臨時搭建的教室內上課。（謝明俊攝）

苗栗市文山國小新建校舍動工典禮，學生表演舞獅。（謝明俊攝）

苗栗市文山國小新建校舍動工典禮，轄區苗栗警分局出動多餘閒置警力多達4人，管控校門及進出車輛管制，嚴禁非官員民代車輛入內。（謝明俊攝）

創校70年的苗栗市文山國小，因921地震造成最老校舍耐震力不足的安全問題，經過縣府及校方長時間努力，終於獲得教育部同意撥款1億5千多萬元，將舊校舍拆除重建，5日上午由縣長徐耀昌主持動工，新校舍設計取材自電影「哈利波特」概念，將設置30間教室，預計2023年2月完工，未來可提供給學生全新安全的學習環境。

苗栗市文山國小位處苗栗市國華路，近年來學區內住戶人口數有向上增加趨勢，目前全校共有464名學生，其中1棟老舊教舍，受921地震影響，造成結構安全出現耐震力不足疑慮，對於每天置身其中的師生，形成1個莫大的安全威脅。

多年前，縣府及校方即展開爭取經費拆除舊校舍重建，幾經波折下才獲教育部同意撥款1億5千萬元在原址重建，利用5月開始的疫情停課期間，展開拆除作業，並在原有籃球場地，建置臨時教室多間，提供多班學生臨時上課使用。

新建校舍是委由苗栗縣知名建築師陳賢秋負責規畫設計，概念是取材自電影「哈利波特」情節，以快樂的魔法屋為主軸，透過情境式的城堡、窗景、階梯、與魔法格，著重每一個空間角落呈現的童趣因素，讓孩子們可以在玩中學、玩中成長，與藝術相融，與世界對話。並以豐富多彩的外牆設計，以及小朋友們最喜歡的溜滑梯，讓校園更增豐富多變化的視覺景觀。

新建校舍將呈不規則長方型，可略分成3大部分，總樓地板面積達4424平方公尺，包括30間班群教室、輔導室、保健室及圖書室等空間，預計將在2023年2月完工後，提供給全校師生更安全了舒適的教授學習空間。