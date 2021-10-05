5日韓國最新官方數據，因線上點餐與網購需求仍強勁下，8月年增率為16.8%，並已連續半年網路購物金額都超過15兆韓元。

韓國8月份網購交易達15.8兆韓元，約133億美元，2020年同期則為13.5兆韓元。不過，8月雖比7月的16.2兆韓元歷史新高要來得少，但網購已連6個月都超過15兆韓元。

韓國政府指出，因景氣復甦與減少接觸抗疫，加上網上商品採買以及食物配送漸增下，當地利用網購金額才會與日俱增。

8月份，韓國民眾利用智慧手機以及平板電腦來購物的交易金額，年增率達22.8%為11.5萬億韓元。其中，這些可自由利用的行動裝置網購比重，更是占全數的72.7%。

至於線上交易方面，食品配送服務年增44.3%至2.4兆韓元，食物與飲料則增30.8%至2.15萬億韓元。同時，家電等產品增13.7%至1.86兆韓元。而旅遊也小增0.8%至8030億韓元。