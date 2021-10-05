新冠疫情衝擊觀光市場，產業面臨危機，卻也帶來新契機，臺北城市科技大學攜手旅遊龍頭雄獅集團創立「雄獅菁英人才培育學院」，並於5日揭牌，校方期許未來由雄獅集團的專家到校協同教學，且提供學生實習機會，企業從中挑選菁英，為後疫情時代的觀光新市場注入新血，雙方正式啟動觀光、旅館接班人培育計畫。

城市科大校長馮美瑜表示，本學期正式啟動的「雄獅菁英人才培育學院」，會為觀光事業系、餐飲事業系、旅館學程等系推出共同選修課程，邀請集團業師授課，修業期滿將提供專屬認證學分，學生未來將能學習台灣特有的鐵道觀光遊程規劃，進入「藍皮解憂號」實習，學習隨車導覽;或進入鳴日號列車，進行國宴餐點推廣研發，與列車餐點內外場服務等，導入貼近企業界的專業課程，讓學生能「做中學」，畢業即成為被企業所用的菁英，打造後疫情時代國旅與生活產業所需人才。

雄獅集團總經理黃信川表示，台灣鐵軌繞一圈剛好是一個環狀，全世界沒有一個國家像台灣這樣繞成一圈的鐵道，舉世聞名，繞台一圈的鐵軌共1065公里，共有二百四十多個車站，代表豐富的城鄉人文，去年雄獅集團拿到「鳴日號」近10年的經營權，且得到日本設計大賞，希望為國人帶來全新的鐵道文化體驗，讓國人能運用環保、低碳的軌道旅遊探索全台灣，未來將以「以人為本、以市場導向」做目標，而人才的儲備更是貫穿所有目標的基礎。

黃信川表示，雄獅集團向來重視實踐企業社會責任， 未來與城市科大合作後，會讓學生參與「藍皮解憂號」列車地區性研究計畫，包含探索區域車站特色介紹、研發伴手禮、特色餐盒及餐點、各式主題展演活動等規畫，或是辦理全國廚藝競賽，從中挑選國宴菜單，入選菜單將能在鳴日號列車上，讓客人品嘗享用。