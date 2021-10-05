疫情趨緩，商務會議及活動開始回溫，但考量到安全用餐，許多公司及活動主辦單位偏好選用商務便當作為會議餐點，讓與會者更放心地盡情享用。六福客棧搶攻市場商機，推出豪華商務便當，五星主廚特別設計「粵亮御宴九品集」餐盒，嚴選龍蝦、鮑魚、牛小排等頂級海陸食材，以精緻的九宮格懷石餐盒呈現各種中式功夫料理，包含粵亮招牌料理「陳皮無骨牛」、饕客最愛港點「魚子燒賣」及「鳳尾蝦燒賣」外，還有結合經典與創意的「避風塘鮑魚」、爽脆鮮甜的「乾燒龍蝦蝦球」，共多達9種海陸美味，精美擺盤及霸氣用料讓人掀開餐盒時無比驚豔，每盒售價1099元。

六福客棧「粵亮御宴九品集」特選9道極具特色的中式料理，有選自粵亮廣式料理的經典招牌菜「陳皮無骨牛」、「雙味燒賣」(魚子燒賣及鳳尾蝦燒賣)，以及集合烤鴨、油雞、黑叉燒的「燒味三拼」，還有創意新中菜「避風塘鮑魚」、「乾燒龍蝦蝦球」、「松露片雞丁滑蛋」、「羊肚菌金沙豆腐」，皆為口感獨特、香氣十足的精緻美饌，再搭配清爽營養的「百合鮮蘆筍」、鹹香夠味的「上海菜飯」，豐富餐點讓與會者在中場休息時大飽口福及補充滿滿的元氣。另外，六福客棧也推出精緻餐盒系列，有「滬式醬燒無錫骨」350元、「明蝦&牛小排精選餐盒」450元、「豪華鮑魚海陸餐盒」550元，不只是商務活動，五星美味餐盒讓人也想外帶買回家享用。

六福客棧便當兼顧美味及營養均衡，從中式的豐融三寶飯、古早味排骨，到西式的墨西哥風味舒肥雞、日式職人鰻魚飯，除經典口味不變外，每一季也會再更新菜單，超過20種選擇，讓民眾可以持續吃到不同的風味，成為上班族首要選擇。民眾可來電訂購，或透過Line官方帳號下訂，距離3公里內，6個餐盒以上即享免運，滿20個以上就可享10公里內免運費。

同時，六福客棧也積極鎖定辦公商圈拓展據點，分別於中崙大潤發、CITY LINK南港店、CITY LINK松山壹號店、六福居、一禮烘焙長春門市等位置設有實體據點，再新增加市府轉運站、世貿一館，歡慶新據點開幕，即日起至10月31日止，前往現場購買或預訂自取的民眾，購買6個售價為130元~220元的便當，第6個免費贈送，提供上班族們最佳的美味選擇。