九九重陽節將屆，新竹縣長楊文科帶著敬老禮品，5日拜訪芎林鄉2位百歲人瑞及1位敬老楷模，其中101歲林李清妹婆婆彈奏鋼琴歡迎 ，接連彈了3首曲目致謝，還能大聲念出楊文科、芎林鄉長黃正彪等人的名字，讓大家都對她喝采比讚。

101歲林李清妹是虔誠的基督教徒，育有4兒1女1養女，早期是務農的家庭主婦，喜歡彈鋼琴和看電視，現在每天起床就會坐在輪椅上，讓外勞推著散步。她說，心中只有感謝，感謝上帝的恩典，保護她身體健康，看到大家真的很開心！

住台中的小兒子會經常回家看林李清妹，他說媽媽受過日本教育，會講日本話、客家話、國語、台語，每天都彈鋼琴，至少都彈半個鐘頭，心血來潮就會一直彈，早上準時收看GOOD TV好消息電視台、讀聖經，還會記得畫重點，現在精神很好，胃口也不錯。

楊文科說，林李清妹真的很厲害，再次來訪又彈奏鋼琴迎接大家，而且神情相當快樂，彈得欲罷不能，看到她專注的眼神，能感受到她腦筋清楚，相信快樂，就是她長壽的秘訣，在場的大家也都被她的喜悅感染，祝她長命200歲，天天快樂。

楊文科並拜訪102歲的許李妹，她年輕時忙人耕田，自己種菜到95歲，現在膝蓋不好，行動需攙扶協助，身體狀況尚可，胃口還行。

獲選敬老楷模的61歲朱乾松，擔任芎林鄉鄉民代表多年，他說服務村民是他最大的願望，會秉持老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的為民服務態度，繼續對老人、弱勢族群服務盡心盡力。

楊文科說，朱乾松對需要幫忙的鄉親，經常主動熱心提供協助，遇到老人家或弱勢鄉親有急難，皆盡其所能的施予援手，不辭辛勞，服務周到，倡導敬老身體力行 ，足為表率。