有的人可能分手之後還能當朋友，但有的人分手後就不再回頭。運勢命理網站「靈匣」指出，生肖蛇女、馬男、兔男、鼠女、猴女一旦分手就做好了老死不相往來的準備，一輩子不想再見到對方。

生肖蛇女

屬蛇的女生內斂含蓄、不善言辭，一般都不會輕易敞開自己的心扉，一旦敞開心扉，就會死心塌地去愛，只要自己覺得值得，就會堅持下去。假如在一起覺得不合適分手了，那就是做好了老死不相往來的準備。

屬蛇的女生頭腦聰明、洞察能力很強，雖然平常看起來比較高冷，不太好親近，但實際上內心特別溫暖，喜歡幫助別人。可是在感情方面卻又非常心狠，分手後堅決不給對方復合的機會，也不會把對方當朋友，當作是什么事情都沒有發生過。

生肖馬男

屬馬的男生外向好動、精力充沛、為人慷慨大方、身邊朋友較多，無論自己在哪里，都會有女孩子主動上前搭訕或者示好。可是他們對感情卻理智到讓人懷疑。他們愛你的時候能夠寵你入骨，可一旦分手了，就變得狠心決絕，不想再理你一下。

屬馬的男生雖然平日裡粗心大意，但是在自己喜歡的人面前，卻又很細心，事事都為對方考慮。可只要是分手了，就分得干脆利落，不留任何餘地，也從未想過要復合。因為他們的每一個決定都是自己深思熟慮以後做出的，而不是嘴上說說那么簡單。

生肖兔男

屬兔的男生心思細膩、感情真摯、特別顧家，找對象會希望找到一個以家為主的人。在跟喜歡的人相處時特別周到，凡事都為對方考慮，並且為她做好一切準備。他們表面上看起來似乎沒有脾氣，內心也不夠堅定，但其實不是。

屬兔的男生在戀愛期間特別用心，而且真誠大度、毫無保留，絕不會讓對方受半點委屈。可如果發現對方並不是全心愛著自己，或者說對方並不值得自己去付出，那麼他們可是會果斷放手，並且打算一輩子都不理對方。

生肖鼠女

屬鼠的女生精明睿智、擅長社交，無論什麼類型的人都可以輕鬆搞定。她們本性善良，為人真誠，但如果對方做了什麼對不起自己的事情，或者說背叛了自己，那么她們一定會用更狠的招數去報復。在感情方面也是如此，假如對方做了什麼超出底線的事情導致分手，那恐怕她們一輩子也不想再理你了。

屬鼠的女生在戀愛期間付出很多，一旦發現對方並不值得自己這樣做，或者對方做了什麼過分的事情，定是狠心離開。她們做不到分手以後做朋友，因為自己裝不出來無所謂，那畢竟是自己曾經所愛之人，又被傷過，怎能做到無所謂呢！

生肖猴女

屬猴的女生看起來非常單純，而且平常總是沒心沒肺的跟人相處，但實際上也有細心冷靜的一面，有點小心機、頭腦聰明、心思細膩，總能細心的察覺身邊人的細微變化，並且做出相應的回應。因此人際關係不錯，很多人都願意跟她們相處。

屬猴的女生在戀愛期間也是全身心投入，一心一意的去愛著對方、包容對方。可如果對方做出越過底線的事，那麼也會狠心決絕的離開。她們是那種敢愛敢恨的類型，不愛了就老死不相往來，不可能把對方當作是朋友一樣來相處。