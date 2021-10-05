太平警察局分局長葉志誠頒獎表揚70歲的高齡志工陳月鳳。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

高齡長者及婦幼安全一直是社會關注的焦點，為持續促進長者們社會參與及無暴家園的實現，太平警分局於5日上午舉辦「110年下半年度志工中隊聯繫會報」，共計有52位警察志工們參加，會中也透過多場專題講座，，強化警察志工們交通安全觀念及建構預防家暴的一道重要防線，成為社區警政的重要核心種子。

太平警分局5日上午舉辦「110年下半年度志工中隊聯繫會報」，由志工中隊長林麗雲、副中隊長蘇鳳妹及太平、新平、坪林、宏龍、頭汴等5志工分隊幹部及成員等52多人一同參加，會中邀請交通部道安督導委員會講師及分局家防官分別授課，針對「全國交通安全月」、「高齡長者交通安全」、「婦幼安全及家暴防治」向在座的警察志工們講授。

會中邀請交通部道安督導委員會講師林滿女士及分局家防官張益甄擔任授課人員，以「高齡者交通安全有一套」、「守護兒少及建構無暴家園」為課程主題。

該連繫會報最後還由警分局長葉志誠頒獎表揚兩名70歲的高齡志工陳月鳳、劉鑾英及各所志工楷模許秀美、黃卉雲、何金梅、陳梅桂、林淑杏等7人，希望透過這心意及公開表揚表達肯定及感謝之意，以為標竿學習之效。

太平警方表示，長久以來警察志工一直是警方推動便民服務及犯罪預防宣導重要一環，透過推展高齡志工志願服務的政策，藉著他們的經驗傳承及寶貴的人生觀，也成為警方在社區警政及友善通報的穩定力量。