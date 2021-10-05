中華男足在出征泰國，與印尼進行兩回合亞洲盃資格附加賽前夕，爆發集訓期間喝酒違紀，開除4球員並停權總教練王家中之利空消息。所幸原本的首席助理教練葉獻中承擔代理教頭職務，從大部隊3日上午8時搭機啟程，補徵召的3名好手邱育宏、柯昱廷、林昌倫緊急完成泰國入境文件、PCR檢測、機票及轉機等程序，到4日晚間8時終於抵達比賽地點泰國武里南，中華隊經歷「驚天36小時」全員到齊，準備力拚亞洲盃資格賽入場券。

「首先非常感謝葉教練願意扛下這個重任，這些沒有犯錯的球員，應該要有出去比賽的機會。」3日凌晨與葉獻中深談的中華足協祕書長方靖仁說：「因此我也答應葉教練，會想盡辦法補給他所需的球員，並親自帶去泰國，這是協會該負起的責任。」

足協2日宣布因違紀開除陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌等4名國腳，自然衝擊3日出征的中華隊戰力。方靖仁和葉獻中討論後，依照位置戰力希望補徵召5人，中華隊起飛後方靖仁開始聯繫，除了兩人因受傷跟護照過期，邱育宏、柯昱廷、林昌倫都一口答應，但入境泰國的程序仍得跟時間賽跑。

「泰國足協祕書長非常願意幫忙，但他們的CDC要求最慢4日要進入武里南的泡泡區。」方靖仁透露，3名好手分別從高雄、台中北上，殺去台北榮總做PCR檢測，北榮也非常幫忙，在非上班日用最短時間趕出報告，還有球員太座趕送護照，總算搞定個人證件部分。

機票部分也很硬，要趕在4日進入武里南的泡泡區，由於疫情關係沒有直飛班機，只能搭上3日晚間9時飛香港的班機，隔天中午轉飛曼谷，然後再坐5小時車程的防疫九人座車前往武里南。所幸每個程序都及時到位，方靖仁4日晚間8時終於帶著邱育宏、柯昱廷、林昌倫與中華隊會合。

「除了感謝球員的慨然相挺，也謝謝泰國、北榮這次的幫忙。」方靖仁指出，葉獻中和這次仍願隨隊出征的助教楊俊彥、林義龍，和這批球員相處了近1年，彼此熟悉比較有安定感，很感謝他們願意接下重擔。

至於出征前祭出鐵腕，方靖仁看到4日中職統一獅二軍球員酒駕違規後也有所感，「今天球員喝酒帶異性友人回飯店、管理者知情不報，有一天也許酒駕肇事就會變成這些球員，其實是害了他們。所以協會既然知道了，就一定要有教育及懲處的動作，代表隊是個表率，不能發生這種情況。」

除了3員生力軍，混血好手蔡立靖也已報到，中華隊全員到齊，隊長吳俊青表示氣氛還算不錯，「大家都理解晉級是讓事情落幕的解藥，但實務上全運會對身體的影響還是在，球員普遍疲勞，我們會努力恢復到好的狀態，在面對印尼的兩場比賽，全力以赴！」