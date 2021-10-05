大甲北堤東路以北、以南皆有堤防設置，河川區域線依據舊堤防劃設長年未變更，民眾陳情希望能重新劃設。（陳淑娥攝）

大甲北堤東路以北、以南皆有堤防設置，河川區域線依據舊堤防劃設長年未變更，民眾陳情希望能重新劃設。（陳淑娥攝）

台中市大甲北堤東路以北、以南皆有堤防設置，南邊的堤防為後期設置，但河川區域線是依據舊堤防劃設長年未變更，與地方土地使用產生衝突，民眾陳情希望能重新劃設，市議員施志昌邀相關單位會勘。第三河川局承諾，會將新的河川區域線計畫送審檢討，當地居民可望能合法承租。

施志昌指出，日治時期大甲北堤東路沿線有許多當地居民於此耕作，當時就有設置九張段堤防於現在的大甲北堤東路以北，隨後國民政府接收台灣，當時縣府開闢北堤東路，並於大甲北堤東路以南又設置新堤防，而在1960至1970年間，新舊堤防間亦建有民宅，但河川區域線是依據舊堤防劃設。

施志昌說，新堤防以北土地在1980年已經移交國產署管理，但歷經幾十年許多民眾陳情，希望河川區域線能依據新堤防劃設但都沒有下文，使得大甲北堤東路以北許多地段皆無法與國有財產署合法承租，每年還要繳納使用補償金，相關綠美化也無法施作，阻礙社區發展。

施志昌表示，這幾十年沉痾必須解決，希望第三河川局能傾聽地方聲音，將河川區域線依據新的堤防劃設，讓土地能合理使用，讓社區發展不受限。

第三河川局指出，目前已將新的河川區域線計畫送審，最快年底就會有結果，當地居民也有望合法承租土地。