為防堵COVID-19病毒Delta變異株入侵社區，指揮中心於8月23日已啟動防堵Delta變異株之COVID-19加強監測方案，由疾管署進行捐血人血清抗體陽性盛行率研究調查計畫，以作為防治政策上的參考依據與評估捐輸血者之風險。

指揮官陳時中說，血清抗體研究是從捐血者來，4月25至7月23日隨機抽樣五千人，IRB委員也有要求，最後不會公布個資個案，都是以統計資料，但也會讓捐血人保有退場機制，因此全台各捐血中心有捐血過的人，若不想參與這計劃想要退出，可在10月18日前致電1922，並留下資料，就會去除抽樣母體。

陳時中表示，社區血清抗體監測將會列入新冠病毒常態監測的一環，此外，長期監測項目還包括下水道、冷凍食品等，有結果就會公開報告。至於結果何時出來？陳時中不透露，只說希望是儘量快，「因為IRB委員很嚴格。」

外界質疑，若血清抗體監測發現是陽性怎麼辦？陳時中強調，研究與個案無關，陽性表示過去曾經染疫，但不牽涉個案，是要了解社區過去染疫情況。

指揮中心說明，為瞭解今年5月份本土COVID-19疫情上升之際，社區中自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布與趨勢變化，與評估捐輸血者之風險，前述計畫將針對今年4月25日至7月3日全臺各捐血中心之血清存檔樣本(每袋血均須留存此樣本，作為血液安全追溯調查之用)隨機抽樣共5000件，檢測SARS-CoV-2病毒抗核蛋白及棘蛋白抗體，該時段有捐血的民眾被抽到的機率約為1至2%。

該計畫不僅是作為防治政策上的參考依據，亦為國際上普遍使用於COVID-19血清流行病學調查之方式。該計畫為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾病管制署進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，故無論是血液基金會或疾病管制署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，亦無法將抗體檢測結果通知特定捐血人。

指揮中心指出，加入或退出此計畫與否並不影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記。該研究經疾病管制署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出(opt out)的方式，以確保受試者的自主權。若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，請於10月18日前致電1922並請留下相關資料(血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日)，後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。