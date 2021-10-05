六福村取得「展演動物許可證」，園內的白老虎。（羅浚濱攝）

動保意識抬頭，農委會去年依動物保護法規定，要求展演動物業者必須取得「展演動物許可」始得經營，新竹縣政府積極輔導縣內業者後，目前六福村主題遊樂園和綠世界生態農場，已通過審核取得「展演動物許可證」。

縣長楊文科指出，縣府農業處等單位對縣內優良展演動物業者積極輔導，提升展演動物權益外，也提供民眾寓教於樂的優質生命教育場域，期勉六福村和綠世界取得展演動物許可證後，持續推動動物保護教育工作，一同為新竹縣打造友善動物之都努力！

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇說，六福村及綠世界自去年起即積極提出展演動物許可申請，陸續在去年底及今年初通過經營計畫審查，5月通過土地及建物審核，為加快審查進度，縣府相關單位以最嚴謹態度積極輔導業者，讓申請案順利進行。

六福村和綠世界為國內知名優良展演動物場域，園區內有先進軟硬體設施，動物也有充足的活動空間、舒適的環境、完善的醫療設施及照護人員，近年來更致力提升動物福利及動物保護教育工作，包括停止騎乘動物並加強動物行為豐富化設施。

此外，六福村每年暑假也配合縣府家畜所辦理的小小獸醫夏令營，更是口碑卓著、每年秒殺的夏令營活動，優秀的動物設施環境和優質動保活動，讓2申請案均得順利審查通過。

六福村休閒事業總監梁原逞說，很高興獲得展演動物許可證，證實六福村在動物福祉，再往前一大步，針對動物場域整體設計、生長環境都符合所有法規規定，盼未來動物活動居所能夠更上一層樓，做更加完善的規畫。

綠世界生態農場副總經理李學甲說，綠世界會持續為動物保育努力及動物生活環境品質提升，讓所有動物的生活居所更豐富多元。