中華男足在出征泰國前夕爆發喝酒違紀事件，開除了4名國腳，中華足協緊急徵召邱育宏、柯昱廷、林昌倫入替，3人都在第一時間慨然允諾，搞定手續經轉機、包車在4日晚間抵達泰國武里南，與中華隊會合。其中邱育宏、柯昱廷都力挺擔任代理教頭的恩師葉獻中，林昌倫則特別感謝太座的體貼與相挺。

「單純是看到我的恩師（葉獻中）需要幫忙，沒其他想法。」甫帶傷幫助台中市衛冕全運男足金牌的門將邱育宏說：「累歸累，但我小時候是他照顧的，這份恩情我始終銘記在心。」

「大頭」邱育宏和「蝌蚪」柯昱廷都是葉獻中在惠文高中帶的子弟兵，「黑輪」林昌倫則是3人中唯一的爸爸國手，有兩個孩子，被徵詢的第一時間就跟太座討論，則獲得全力支持。

「她說不用擔心她和孩子，因為知道我還是很喜歡踢球。」林昌倫說，加上6月隨中華男足出征科威特，半年內第2次面臨回國要隔離14天的情況，這次又事發突然，真的非常感謝老婆的體諒。

中華隊這次因違紀被開除的球員中，守門員段昍由過去就有國門經驗的邱育宏補上，而少了陳浩瑋、游家煌，柯昱廷則頂上邊路攻擊的角色，林昌倫有助於穩定中場組織。右後衛白劭宇缺陣的問題較大，足協徵詢了兩個邊後衛，恰好碰上受傷與護照過期等狀況，無法跨刀助陣。不過南市台鋼的程昊在企甲聯賽就是踢右後衛，是可能的先發選項之一。