日盛投信5日第四季投資展望線上記者會指出，全球資金夜未眠，央行仍為鷹皮鴿骨，主要是變種病毒不確定性、供應鏈斷料等灰犀牛事件頻傳，使得經濟成長復甦趨緩，通膨居高不下使政策性支持不間斷，第四季又進入傳統消費旺季，建議聚焦「SET三大主軸投資」，搶下投資決勝點。

第四季資產配置仍將呈現股優於債的行情，投資主題聚焦：(1) Support：美國兆元基建、中國政策扶植抗暖化產業，智能車供應鏈爆發性成長，政策支持（Support）將為投資引路；(2)Equity：無視多變的新冠疫情、經濟成長續揚，FOMC或將減債、升息停看聽，股（Equity）優於債可望持續；(3)Tech：第四季科技產業旺季（Tech）來臨，基本面上選，可望造就台、美、中高科技類股再下一局。在此大方向下，台股、A股以及智能車產業都是不可忽視的投資焦點。

日盛投信投資研究團隊表示，台股企業獲利自2020年4月底開始步入上修循環，預估2021年企業獲利年增率可望超過50％，上半年台股獲利約1.98兆元，創下歷年同期新高，預估全年獲利可望接近4兆元。隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至近14倍，處於5年平均以下，充分顯示未來投資價值。第四季在電子旺季到來、政府即將推出振興方案，將有利支撐大盤走勢。

從主要股市殖利率來看，以台股2021、2022年盈餘預估計算，殖利率約為3.9％，優於亞洲的中國、日本、南韓等股市。高殖利率優勢有利吸引資金卡位布局，面對短線市場震盪，更可利用台股高殖利率特性，打造攻守皆備的投資組合。

日盛投信投資研究團隊指出，美中政策扶持抗暖化產業，智能車趨勢加速成形政策方向為投資光明燈。目前全球電動車滲透率不到5％，在各國政府強力推動電動車發展下，高盛上修了全球電動車產量與滲透率，預計2040年電動車銷量將高達7400萬輛，全球滲透率突破50％。而隨著ADAS滲透率提高和規格的升級，花旗認為先進駕駛輔助系統（ADAS）總市場規模將從2020年80億美元以31％複合成長率，來到2025年的310億美元，自動駕駛勢必將蔚為風潮。

另日盛投信投資研究團隊分析，中國人行7/15實施全面降準，釋放資金來到一兆元人民幣，由於Delta病毒快速蔓延，擴大中國經濟下行的壓力，市場普遍認為中國人行第4季再度降準機率提高。在財政政策方面，中國上半年政府發債和財政支出進度偏慢，並形成了階段性的資金沉澱，下半年支出有進一步擴張的空間，寬財政、穩貨幣將是下半年政策主軸。此外，北京證券交易所的設立、行業估值與指數估值的偏低，皆是延續A股牛市盛宴不可忽視的訊號。

針對第四季投資配置，日盛投信投資研究團隊分析，股優於債的前提下，投資人可增加主動型股票基金配置、掌握投資先機，而加碼標的可聚焦美股、台股、陸股的政策支持與產業旺季題材，都是掌握第四季股市盛宴的好選擇。