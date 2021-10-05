曾捲入私密照風波的「甜心主播」楊琇晶，前年主持《94要客訴》節目期間，連續7個月接到無聲電話及不明恐嚇信，信中甚至有她家的大門照，嚇得報警求助。警方循線查出，竟是節目製作助理王克殷對她心生不滿，夥同鄰居李柏璁犯案，台北地院審結，依恐嚇罪判2人各4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

楊女2019年3月22日下午，突然收到1封電子郵件，內容寫道「證嚴法師靜思語，說人是非，傷人傷己，好話要多說，是否不要提」等語，郵件並附上楊女住家樓梯、大門口照片，嚇得趕緊報警求助。

楊女後來又陸續收到不明郵件，擔心遭遇不測搬家，沒想到同年10月14日又收到1封郵件說「新家環境不錯！還要出來是不是？」郵件裡更有新家大門口照片。此外，楊女還曾接到6通不明來電，接起來都沒有聲音。

警方後來查出發信者是網路維修人員李柏璁，李男供稱，他並不認識楊女，信箱地址、手機號碼及住處照片，都是過去的鄰居王克殷給他的，王男稱與楊女工作上有嫌隙，因此請他幫忙打電話及寄信。

李、王後來遭到檢方起訴，法院審理期間，王男否認犯行，辯稱他沒有交付楊女的資料及照片，也沒教唆李男恐嚇楊女；李男則翻供稱，他因為喜歡楊女，心疼楊女被很多網友罵，才會發靜思語鼓勵。

但因楊女證稱，她閱卷發現警方曾經詢問王男好幾次，王男在公司就坐她附近，如果自認無辜，應該會向她求證此事，法官據此認為，王男反應異於常情，且曾傳訊息要李男先不要去警局應訊，加上收到恐嚇信的是公司內部信箱，非公司人員很難知道地址，故認定李男、王男是共犯，依恐嚇罪各判4月徒刑，得易科罰金12萬元。