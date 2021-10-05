共機擾台架次10月份起屢創新高，國防部表示，今年迄10月上旬已超過600架次以上，進行針對性軍事挑釁，已嚴重影響我空防安全。

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議明天將審查《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，書面報告今天送抵立法院。

根據書面報告，中共各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近年不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗我海空戰力；共機自2019年3月，首次侵入我防空識別區西南空域，當年度約10餘架次，去年襲擾達380餘架次，今年迄10月上旬已超過600架次以上，進行針對性軍事挑釁，已嚴重影響我空防安全。

目前中共航母已成軍2艘，除093型核動力潛艦及055型驅逐艦陸續撥交外，同時量產運20加油機，有效延伸空中作戰範圍，研判在2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對我防衛作戰形成重大挑戰。

書面報告指出，我國國防以維護和平及預防戰爭為首要目標，積極發展嚇阻侵略之關鍵戰力，同時建構具備「遠距、精準、機動」之打擊能力，有效發揮多層次防衛作戰效益，並藉打亂敵作戰節奏，爭取我防衛縱深及預警反應時間，結合後備動員暨全民總力，提升整體防衛戰力。

國防部依敵情威脅，針對「聯合反制、整體防空、海上截擊」三大作戰領域之作戰需求，將目前執行中技術成熟、可配合量產期程之持續案，納入本次海空戰力提升計畫採購。經模式模擬評估，8項裝備全數獲得後，將有助於提升國軍整體戰力，可增加敵犯臺行動與決策之難度，達成「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略。