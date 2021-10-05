雲林縣北港鎮工藝坊於中秋連假舉辦「笨港五湖四海宴」工藝展，4天展期吸引上萬人潮，不少民眾因疫情管控人數而無法入場，續辦聲浪不斷，工藝坊因此決定北上台北華山文創園區，本月20至24日舉辦「五湖四海宴，華山論劍」活動，5日敲定全台65名工藝師共襄盛舉，讓工藝師與民眾再次近距離交流。

「五湖四海宴」為北港媽祖轎班會、神明會的過爐傳統，源自於清朝滿漢全席，共有108道菜色。北港工藝坊以此為發想，結合工藝師舉辦「五湖四海宴」，以工藝師的作品取代菜餚，展出一桌桌充滿獨創風格的「菜色」。

今年「笨港五湖四海宴」在中秋連假於北港鎮朝天宮旁朝聖文旅舉行，連假期間前往朝天宮參拜者眾多，4天展期吸引上萬人潮，由於疫情關係必需管控進場人數，現場大排長龍，不少遊客因無法久候而錯失入場參觀機會，向工藝坊反映能擇日再辦1場。

工藝坊負責人蔡享潤表示，為了讓工藝師與更多喜愛傳統工藝的民眾近距離接觸，特別規畫「五湖四海宴，華山論劍」活動，由文化部指導、台灣工藝研究發展中心協助，最後敲定65名工藝師北上「華山論藝」，包括人間國寶洪平順、陳啟村、陳三火等人，非常難得。