美國一對情侶近日接受採訪，分享了慘痛的「初夜」經驗，當時男子體重高達200公斤，而且還沒有任何經驗，不過女友對此並不在意，沒想到正當2人享受魚水之歡的時候，男子不小心太過用力，害女友一頭撞破水泥牆，被送進急診室，所幸最後並無大礙。

根據《太陽報》報導，美國情侶葛雷格（Gregg）和珍妮佛（Jennifer）近日接受《旅遊生活頻道（TLC）》電視節目採訪，他們透露雙方是在一場派對中認識，之後覺得彼此價值觀相似，於是開始交往約會，相處一段時間後，他們決定發展更親密的關係。

當時葛雷格的體重高達440磅（約200公斤），再加上他過去沒有任何經驗，所以有些擔憂，但珍妮佛對此並不在意，不過正當2人享受魚水之歡的時候，葛雷格一不小心太過用力，竟害珍妮佛一頭撞破水泥牆，當場昏厥過去，葛雷格見她一動不動地癱在床上，瞬間嚇壞了，以為自己害死了心愛的女友。

隨後葛雷格緊急將珍妮佛送醫，醫生也立刻替她進行腦部斷層掃描，所幸並無大礙，也沒有頭骨碎裂等傷勢，珍妮佛清醒過來以後，並未將這件事放在心上，反而還開玩笑地說：「醫生說我的腦袋沒有受損，但大腦有問題的人應該是他（葛雷格）吧！」；這件慘痛的經驗沒有破壞2人的感情，而且葛雷格還成功減重、瘦了下來。