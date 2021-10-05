國民女婿登國慶大典領唱國歌，陳時中表示，只要疫情警戒降級，直播就讓羅一鈞唱歌。（圖／指揮中心提供）

一年一度國慶大典將在下周日10月10日登場。今年國慶根據規劃，同樣會有各界人士領唱國歌的流程，其中，中央流行疫情指揮中心防疫團隊也獲邀參與，將由疾管署副署長羅一鈞代表出席，擔任國歌領唱。並由內政部次長陳宗彥推薦。

指揮官陳時中表示，大家都知道羅一鈞很會唱歌，第一次聽到他唱歌是在3年前記者聯誼會上，當時餐會上大家起哄，「我當時還不認識他，突然一個年輕人一路唱到台上去，唱得很好。」

羅一鈞回覆說很榮幸，能在國慶大典上代表中央防疫夥伴，很多防疫螺絲釘常常辛苦到深夜，這些都不是在疫情記者會上可以看見的，我的心情是可以代表這群防疫的年輕夥伴，站上國慶大典唱歌，對我們防疫團隊不論是中央到地方，是國人的肯定，謝謝主辦單位邀約，自己會盡好職責，完成唱國歌的儀式。

今天記者會上，有媒體希望羅一鈞可以當場獻唱，對此，陳時中表示，「他不好回答，我替羅副答應大家，只要下降一級，羅副就獻唱。