臺鹽(1737)榮獲110年度台南市五心績優職場認證，其友善職場、薪資結構、勞工權利等表現優於同業；臺鹽董事長吳容輝表示，即日起至10月7日前，民眾到全台台鹽生技門市，即可參加「振興5倍，臺鹽再加倍」活動，以實際行動促進經濟。

臺鹽公司副總經理李杰翰代表領獎，由台南市長黃偉哲所頒發認證獎章。

臺鹽董事長吳容輝表示，員工是臺鹽公司最重要的資產，70年來在友善職場、勞工平權、待遇福利等制度上優於法規，成為同業中公認的幸福企業！縱使在疫情之下，臺鹽仍堅持不減薪、零無薪假，維持加薪留才，保障員工的生活和成就感，也為社會的經濟發展善盡企業責任。

吳容輝指出，後疫情時代全民拚經濟，臺鹽致力創造友善的工作環境要和員工攜手打拚，也響應政府振興券計畫，推出「振興5倍 臺鹽再加倍」活動，以實際行動促進經濟。

民眾即日起至10月7日前到全台台鹽生技門市參加「振興5倍 臺鹽再加倍」振興券實體與數位票券預購，即贈高級進口鹽品的「緣分鹽份禮盒」，且憑3000元振興券買5000元原價商品再加贈1000元折價券、5000元振興券買8500元原價商品再加贈1500元折價券，振興券加倍活動持續到12月31日，讓大家健康美麗都翻倍！

臺鹽幸福品牌有目共睹，除了台南市政府五心職場認證外，臺鹽也曾在1111人力銀行的調查中榮登上班族公認的美妝類前十五大幸福企業，並多次蟬聯TCSA台灣企業永續獎金獎殊榮，堪稱友善職場標竿，實踐永續願景。