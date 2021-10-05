蔡英文總統臉書日前宣布，IG粉絲追蹤人數將破90萬人，開放粉絲私訊提問，蔡總統將拍攝影片回覆。對此，民眾黨開酸，不要只出現「會不會抱蔡想想睡覺」、等生活問題，民眾黨私訊蔡總統IG，提出社會安全網、勞保改革、《礦業法》修法、網軍治國誰來喊卡等四大問題，呼籲蔡總統「有問必答，直球對決，請不要閃躲」。

民眾黨指出，2016年「小燈泡」遭精障者當街割喉死亡，引爆社會反彈，對此蔡總統表示，要強化教育、經濟安全及心理健康等層面，杜絕這類犯罪滋生。2019年鐵路警察李承翰在嘉義車站遭刺死，兇嫌因精神鑑定一審宣判無罪。日前屏東又發生驚世駭俗的「挖眼案」，社會安全網5年來還是千瘡百孔，請問蔡總統「司法精神病房」等各項加強社會安全網的機制，還要拖多久？

屢傳破產的勞動基金，曾發生4.4兆元基金被高階官員當成自家金庫大行炒股，甚至被檢舉4次都無人處理；最新精算報告指出，勞保將在2026年宣告破產，且 勞保潛藏負債已經高達10兆元，恐影響上千萬名勞工，更可能拖垮政府財政。請問蔡總統，現在是以拖待變嗎？勞工是妳心裡最軟的一塊，還是等待收割的韭菜？

民眾黨提到，《礦業法》修法延宕4年，蔡總統在齊柏林導演靈堂前承諾正視《礦業法》修法問題，但至今仍未實現，請問蔡總統，齊柏林先生在天之靈，您敢對天發誓您有信守承諾？

蔡總統甫當選時曾說過「沒有人需要為他的認同而道歉」，然而綠營側翼網軍一言不合就出征，抹黑潑髒水信手拈來，社群網站彷彿只剩下一種顏色，「蔡總統，您怎麼看放著您的漫畫圖像、被國際媒體認證的造謠粉專，至今仍然持續散播各種斷章取義的假消息與抹黑圖文，分化台灣社會？」

民眾黨呼籲蔡總統直球對決，不要再把民意塑膠，關心自己流量的同時，也請關注國家大事。您的職位不只是「網紅」，而是乘載兩千三百萬人期待的總統，期盼總統能在QA影片中，逐條回覆台灣民眾的心中疑惑。