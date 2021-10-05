日本新首相岸田文雄與新內閣昨天晚間正式上任，日媒分析，岸田的20名閣員包含黨內5大派閥成員，新內閣平均年齡61.81歲，有13人是首次入閣，女性閣員僅3人。

64歲的岸田文雄9月29日當選執政黨自由民主黨第27任總裁（黨主席），昨天在國會臨時會上被選為日本第100任首相，新任內閣成員包括內閣官房長官松野博一、數位大臣牧島Karen，以及新設的經濟安全保障擔當大臣小林鷹之等。

日本放送協會（NHK）分析岸田文雄新內閣的特徵指出，閣員共有20人，與前首相菅義偉內閣相同。

其中內閣法規定閣員最多17人，再加上依據特別措施法設置有時限的3名大臣，分別是負責東日本大地震振興的復興大臣、籌備2025年大阪世博的國際博覽會大臣，以及時限到明年3月底的奧運大臣。

20名閣員當中有13人首度被延攬入閣，與2019年前首相安倍晉三第4任期的第2次內閣改組並列最多；有2名菅義偉內閣閣員留任，分別是外務大臣茂木敏充與防衛大臣岸信夫；1名菅內閣閣員轉任，為前文部科學大臣萩生田光一轉任經濟產業大臣；另有4人是再度入閣。

從自民黨內7大派閥來看，閣員以細田派及竹下派成員最多，分別有4人；其次是麻生派與岸田派分別有3人、二階派2人；另有3人無派閥，1人隸屬聯合執政的公明黨。

石破派、石原派與谷垣集團則無人入閣。石破派在總裁選舉期間支持岸田的對手河野太郎。

岸田內閣共有3名女性入閣，分別是數位大臣牧島Karen、少子化擔當大臣野田聖子，以及疫苗接種擔當大臣堀內詔子。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站報導指出，岸田內閣女性閣員比菅義偉內閣多一人，讓女性閣員占比從10%提升到15%，但仍低於全球平均，在七大工業國集團（G7）墊底。

岸田與20名閣員平均年齡為61.81歲，高於去年9月菅內閣上路時的平均60.38歲。

其中最高齡的是農林水產大臣金子原二郎與國家公安委員會委員長二之湯智，皆為77歲；最年輕的牧島Karen為44歲。

從年齡層來看，70多歲有2人、60多歲12人、50多歲5人，以及40多歲2人。

岸田的主要政策方面，外交與安全保障政策以美日同盟為基礎，要實現自由與開放的印度太平洋地區；強化領海警備、海上保安廳的能力與權限；並將討論是否保有攻擊敵人基地的能力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）政策部分，岸田主張整備野戰醫院，實現「醫療難民歸零」，以及協助受創企業等，將提出數十兆日圓規模的經濟對策。

此外，將討論是否創設因應傳染病的指揮機構「健康危機管理廳」、應用國旅補助政策「Go To Travel（去旅行）」的升級版「Go To 2.0」等。