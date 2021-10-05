高樹遭商女店員遭罹患思覺失調男子暴力挖眼案，引發各界踴躍捐款，屏東縣副縣長吳麗雪得悉消息後已到醫院探視，同時權衡法令與家屬實際需求，跟家屬討論後決定，由社會處鹽埔家庭服務中心提供民眾捐款諮詢專線電話，再捐入家屬私人帳戶，另外，亦安排心理諮商師協助當事人走出陰影。

吳麗雪說，不幸事件發生後，她前往醫院探視潘女，並轉達縣長潘孟安的關心及慰問金，潘也親自致電醫院院長，拜託院方務必全力協助，對於傷者狀況都在掌握中。

吳說，由於家屬擔心後續醫療費用，跟家屬討論後，受限於公益勸募條例第5條第二款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，也就是政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶，並由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款能直接進到個案帳戶，做最快速且有效的運用，近日社福館同仁的電話也不曾停過，謝謝許多朋友熱心捐出善款協助。

吳麗雪表示，由於女店員經歷2次手術，還在治療當中，縣府擔心當事者因暴力攻擊產生心理創傷，目前除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由社會處持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，同時關心家庭狀況，協助能盡早走出陰霾。

雖然家屬一度表示善款已足夠支應醫藥與相關費用，但考量日後仍有一段很長的復健之路要走，為此，國民黨屏東縣黨部及屏東縣議會黨團書記長何春美則主動發起小額捐款。

屏東縣議員何春美呼籲大家一起來幫我們鄉親加油、打氣，幫助潘妹妹走過傷後的重建；不管在中央或地方，將強力要求政府重視社會安全網的建立，讓民眾能夠安心工作、放心過日子。

小額捐款將從即日起至10月15日止，願意捐款者可直接將善款繳交給縣黨部或各鄉鎮市黨部主任，所收到的善款將全數捐給潘姓女店員。