虎航空姐「Rita」高鈺雯擁有精緻臉蛋和勻稱火辣身材，被日媒稱為「千年一遇空姐」，儘管已經升格人妻仍然魅力不減，擁有超過52萬粉絲追蹤，她也時常在IG分享辣照，日前她曬出一組身穿比基尼玩水性感照，逆天身材頓時引起老司機們暴動。

Rita日前在IG發文曬出2張戲水美照，只見她身穿藍白色的綁帶比基尼，還將長髮綁成兩條辮子，看起來特別有夏天青春洋溢的氣息，Rita跪坐在羊駝泳圈上，對著鏡頭露出燦爛微笑，側面S曲線辣得驚人，整片白皙美背更是一覽無遺，讓網友們都陷入戀愛。

貼文一出，引來將近6千人按讚，還有許多粉絲狂刷整排愛心，更有不少網友興奮直呼：「可愛」、「好美」、「好看」、「美女」、「可愛的呀」、「好美的笑容」、「水水」、「超棒」、「pretty&charm」，可見Rita的超高人氣。

Rita畢業於東吳大學中文系，在校期間就多次登上PTT表特版，擁有超高人氣，當時許多人都猜測她會進演藝圈發展，但Rita卻選擇考上空服員圓夢，一開始在復興航空，之後轉到虎航，還因此「最美虎妞」的稱號，超高顏值每每都能引起熱烈話題。