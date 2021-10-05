在員林公所、參山國家風景區管理處、縣府等單位的協助下，斥資500萬元打造友善廁所，5日舉行啟用典禮，未來所有民眾就能有五星級的廁所能使用。(吳建輝攝)

藤山步道友善廁所為求公廁與自然生態環境相融合，整體空間配色選用木質色材質，公廁外牆採用樸質的清水模材質搭配桐花意象，突顯藤山步道桐花盛開的景觀特色。(吳建輝攝)

男廁、女廁及供行動不便者使用的無障礙廁間等三種如廁空間，戶外廣場設置大型洗手台及休憩座椅等服務設施，提供樂齡、親子遊客便利、友善的環境及提升地區遊憩品質。(吳建輝攝)

「藤山步道」位於彰化與南投交界，每年4、5月油桐花盛開吸引大批遊客與山友朝聖，附近還有二百崁、四百崁、萬里長城步道等，近年來成為中部地區熱門步道，近日在員林公所、參山國家風景區管理處、縣府等單位的協助下，斥資500萬元打造友善廁所，5日舉行啟用典禮，未來所有民眾就能有五星級的廁所能使用。

員林市長游振雄表示，藤山步道這一兩年成為中部地區民眾喜愛的步道，每到周末絡繹不絕的民眾，公所也積極向縣府、山參處爭取經費，建置嶄新的步道，還有今天開箱的友善廁所，未來還將斥資億元打造觀景平台，也希望民眾拭目以待。

游振雄說，除了硬體設施完備之外，軟體的部分也持續拓展，這個周末「藤山市集」將開始試營運，每周六、日含固定假日，上午9點到下午4點，提供友善市集空間，讓在地農民有一個展售平台，提供消費者優質的農特產銷售管道，讓民眾除了爬山健行之外，還能有優質農特產可以帶。

參管處處長曹忠猷表示，民眾對於藤山步道友善廁所的落成已經期盼很久，藤山步道建設包括公所之前所做的LED路燈，還有之前參管處所設置的步道，讓藤山步道深受民眾的喜愛，未來加上正在施工的百果山遊戲區，整合周邊相關觀光景點，相信可以讓藤山步道成為中部的新亮點。