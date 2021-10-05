海洋塑膠廢棄物污染是全球性重要議題，環保署跨部會舉辦第三屆全國循環經濟周活動，澎湖第1站率先出發，15國駐華使節齊聚一堂集思廣益，宣示以行動力守護海洋。

環境污染已嚴重衝擊人類生活空間，世界各國都致力推動減塑永續環境，尤其特別關注海洋塑膠廢棄物的危害。

今年第三屆全國循環經濟周活動環保署擴大舉辦，副署長沈志修領軍親率瓜地馬拉、貝里斯等15國駐華使節、各部會代表團跨海澎湖5日辦理「2021澎湖無塑島暨循環設施展示與茶敘論壇」誓師出發。

澎湖擁有最美的碧海藍天白沙灘，這兒是度假休閒的天堂，然而卻長年飽受東北季風挾夾的大量海洋廢棄物汙染環境，海上明珠蒙塵。

澎湖縣環保局指出，108年起澎湖總動員響應淨灘活動，號召3萬多人次、超過270場次、整頓300多公里海岸線、清除400多噸海洋廢棄物，展現海洋環保的決心。

這次活動特別安排深入了解澎湖推行減塑、源頭減量及循環再利用的成果，實地走訪榮獲全國低碳永續家園銀級獎的南寮社區、龍門社區等，更搭船前往姑婆嶼等小島環境。

論壇會場周邊設置「減塑生活智慧扎根」及「循環新價值」兩大展區，展現政府攜手企業、村里社區、民間團體推動海廢治理、資源回收、減塑成果、牡蠣殼再利用、銀合歡文創等成效，打造無塑生活的潔淨新澎湖。