丁華恬在本屆全運會摘下成隊、全能、平衡木與地板4金，成為最大贏家。(黃邱倫攝)

唐嘉鴻在本屆全運會奪下成隊、全能、吊環與單槓4金。(黃邱倫攝)

110年新北全運會體操項目今天落幕，大家關注的焦點依舊放在東京奧運男子鞍馬銀牌得主李智凱以及東京奧運男子全能第7名的唐嘉鴻身上，昨天在全能衛冕失利的李智凱，今天在個人項目大有收穫，分別奪下地板、鞍馬與跳馬3金，頗有一吐悶氣的感覺；唐嘉鴻則在吊環與單槓收下金牌，連同成隊和全能，本屆全運會摘下4金，可惜無法追平上屆桃園全運會再開五金行夢想。

男子體操可說是兩位東奧國手的天下，首先登場的是地板項目，這原本是唐嘉鴻的專長項目，可惜他在第一天的資格賽發生嚴重失誤，導致沒能進入今天的決賽，在少了唐嘉鴻這位最強競爭對手之後，李智凱毫無懸念的以14.475分摘金。

緊接著來到鞍馬項目，李智凱更是沒有意外的以15.350分輕鬆奪冠，台北市銀牌蕭佑然僅得到13.250分，可見得李智凱在這個鞍馬項目有多麼的強大。進入吊環項目，唐嘉鴻以一套行雲流水的動作獲得14.450分，沒想到台北市選手林冠儀發揮得相當出色，裁判給了14.425分，唐嘉鴻以0.025分險勝；全運會11屆元老陳智郁得銅。

跳馬項目每位選手有2次試跳機會，然後取最高分數計算，李智凱第一跳14.087的分數，第二跳放棄，蕭佑然的專長是跳馬，無奈最高分數是14.000分，再次與金牌擦身而過，李智凱則是收下第3金。

比賽來到雙槓，原本以為是唐李爭霸的局面，但另一位東奧國手洪源禧卻是硬生生的殺出重圍，以14.375分虎口奪食摘金，李智凱以14.075分獲銀，唐嘉鴻13.725分得銅。個人賽最後一項單槓，唐嘉鴻的優勢完全展現出來，以14.725分封王，李智凱僅名列第5。

女子組部分，東奧國手丁華恬繼成隊與全能之後，今天又在平衡木與地板兩項封后，個人獨攬4金，加上高低槓銅牌，成為最大贏家。