疫情期間佩戴口罩已成為日常，民眾對於戴口罩的樣貌已習慣。台中市府研考會主委吳皇昇認為，既然大家習慣戴口罩的模樣，明年選舉期間競選看板可能會出現戴口罩的候選人，也不令人意外。市議員邱素貞說，選舉期間候選人曝光很重要，如何加強行銷，各候選人都使出混身解數；對於吳皇昇的建議，她認為很有道理，將引起話題製造聲量。

台中市議會將於15日召開定期大會，審議111年台中市總預算案，市府為爭取議員支持，各委員會依例都會安排拜訪各相關議員。

台中市議會民政委員會成員，包括市府秘書處長顏迺倫、社會局長彭懷真、勞工局長張大春、 政風處詹政曇、人事處長陳杉根、原住民族事務委員會主委林益陸、客家事務委員會主委江俊龍、 研究發展考核委員會主委吳皇昇、法制局長李善植等人，5日中午前往市議會民進黨團拜訪市議員邱素貞，希望加強溝通並聽取議員的建議。

因邱素貞不再爭取連任，她的女兒國光里長陳雅惠已掛出參選看板，民政委員會成員圍繞選舉話題，關心陳雅惠選情。社會局長彭懷真說，陳雅惠里長很認真做事風評甚佳，尤其有「母雞」邱素貞議員強有力帶領下，預料選情看好。邱素貞則拜託大家，支持陳雅惠讓新人有服務的機會。

考會主委吳皇昇說，因疫情影響現在人人都戴口罩，已成為日常標準配備，人與人互動之間，既習慣看到戴口罩的模樣，一旦未戴口罩，可能感覺怪怪的，甚至認不出原來的人也說不定，未來仍延續戴口罩，選舉期間可能會出現戴口罩拍照的候選人成為另類宣傳模式。