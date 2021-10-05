苗栗縣警局雙十連假對國3西濱交流道將進行管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

2021年國慶連續假期將從10月9日至11日，因應連假期間交通順暢與安全，苗栗縣警局已規劃國慶連續假期交通疏導措施、替代道路方案及國道1號、國道3號各交流道匝道管制措施，讓準備外出的駕駛朋友，可事先作好行程規劃，以避開交通尖峰。

重點交通疏導措施如下：

一、大湖、泰安風景區：下午3時以後，機動管制新外環道苗62─2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

二、台13線三義木雕街及勝興車站：三義交流道至水美街沿線機動派遣交通崗燈控及取締違規停車，並視台13線現場車流狀況，機動管制北上車輛左轉進入縣道130線之車流。

三、南庄慢城：於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭，機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋─西村聯絡道─縣道124線─中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

四、陸家苦花潭、通霄落日大道、拱天宮、好望角等網紅景點加強疏導作為及違規取締。

五、國道高速公路匝道管制措施：

2021年10月10、11日0至24時，全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，且苗栗縣並無實施入口匝道高乘載管制措施。

六、台61線橫向平交路口管制措施：

(一)封閉時間：2021年10月10、11日15至23時。

(二)封閉地點：冷水坑(89K＋670)、竹南垃圾場(94K＋200)，共2處平交路口。