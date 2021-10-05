配合教育部大專校園防疫指引規定，不少大學採取實體、線上分流上課。世新大學校長吳永乾已在上周指示，針對超過80人以上的課程，先行採取分流或遠距授課，隨後再滾動修正，校方也在昨日公告，今日上課整體運作良好。

教育部修正「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，將原本「室內維持安全社交距離（2.25 平方米／人）且人數上限80人」規定，修正為「容留人數以活動場所之樓地板面積（扣除固定設施設備）除以2.25平方米計算」，讓大學可以恢復部分實體上課。

教育部在新指引指出，教室內採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；如無法採固定座位時，請任課老師拍照留存，以便後續疫調。

世新大學也配合教育部作法，4日上午緊急公告，針對超過80人以上的課程，先行採取分流或遠距授課。今日上課運作良好。

世新大學副校長李功勤表示，配合教育部的新規範，80人以上教室要乘上2.25平方公尺的足夠空間，才能進入上課，「在管理上確實比較辛苦」，如果學校教室空間不足，就要分流，確實造成許多同學的不滿；尤其境外生花了相當一個學期的旅費和隔離費用，不甘心要上網課，台灣同學也認為自己權益受損，希望能夠實體授課。

李功勤強調，大學上課分流管理困境，主要來自於疫苗不夠，因此還是希望政府提供足夠的疫苗給大專校院師生，便能安心實體到校上課，無須再耗費時間進行複雜且困難的線上、線下課程分流管理流程。