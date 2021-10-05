台中市連鎖KTV準備迎接消費者來開唱。（盧金足攝）

因應疫情，KTV業者暫停營業4個多月，宣布5日受理視聽歌唱業復業申請，「金錢豹」轉型為自助KTV，是否向台中市府提出申請？經發局指出，今日首日開放申請已有多家業者，其中，包括「金錢豹」等業者詢問申請流程，目前共2家業者送件，但資料不齊全已請業者補正，後續將按申請順序逐案審查，審查符合規定後，將盡速核准復業。

經發局表示，台中市僅登記視聽歌唱業的KTV約184家，市府依循中央規範，已宣布5日受理視聽歌唱業復業申請，業者須備妥復業申請書、從業人員清冊，應有6成以上已施打至少1劑疫苗滿且14天，並檢附證明文件、營業場所防疫照片等相關證明文件，經核准後即可營業。

中央流行疫情指揮中心日前宣布規畫5日起將有條件開放電子遊戲場業等部分休閒娛樂場所，市府表示，維持與中央做法一致態度，放寬電子遊戲場業、資訊休閒業、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)、桌遊等營業場所規定。

其他如舞廳、酒家、酒吧等類似的休閒娛樂場所，因指揮中心考量仍有近距離接觸疑慮，仍然維持暫不開放。

台中市知名金錢豹酒店近來在網路出現一張寫著「員工要生活要工作」的紅色布條照片，表示7日將改為開放自助式歡唱KTV的照片，引發各界熱烈討論。

金錢豹酒店幹部表示，「金錢豹」和其他KTV一樣擁有合法視聽歌唱牌照，為了員工生計決定跟進。

經發局表示，首日開放申請已有多家業者，其中，包括「金錢豹」等業者來詢問申請流程。