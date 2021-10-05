現代人生活忙碌，時常在超商解決三餐，但超商販售的熟食，其實吃了不見得健康。日本一名研究食品添加物的學者透露，超商賣的即食食品都含有大量添加物，其中御飯糰吃了甚至會造成人體昏昏欲睡，更分享最危險的超商食品前3名。

根據《週刊女性》報導，研究食品添加物超過40年的學者小薮浩二郎表示，超商即食食品3大危險食品，第一名「御飯糰、三明治」、第二名「炸物」，第三名則是「關東煮」，「御飯糰、三明治」裡添加甘胺酸（胺基乙酸），此為一種非常便宜的化學合成物，能夠有效抑制細菌生長，經常被用來作為食品的保鮮劑。

小薮浩二郎提到，「甘胺酸是一種簡單的添加劑，常使用於飯糰及三明治，還有便當的配菜、甜不辣或香腸等加工食品」，但甘胺酸具有催眠作用，一般上班族或駕駛若吃了御飯糰，恐會出現睏倦感，甚至提高交通意外發生率。

此外，超商為了讓炸物外皮呈現漂亮金黃色，因此會添加合成色素，一旦加了合成色素，就算放入重複使用的舊油裡炸，炸出來的成品依舊會保有金黃外衣，而炸物被擺在熟食櫃上，暴露在陽光與空氣中，時間久了就會氧化，產生對人體有害的物質，不僅會危害人體健康，甚至還會加速老化，導致掉髮、肝功能損害等問題。

另外，為了增加關東煮口感與外觀，廠商會添加不少添加物，關東煮湯也是如此，建議民眾盡量少吃，若又使用塑膠材質的不當容器，易溶解出會對內分泌造成影響的環境荷爾蒙。小薮浩二郎透露，超商裡常見的即食食品及便當配菜裡，常添加合成防腐劑、酸度調節劑、甘胺酸等，主要是為了延長食品存期限，用以提高利潤、降低成本，但添加物的安全性令人堪憂。