潤隆（1808）今（5）日召開董事會，通過人事異動一案，宣布總經理職位高層人事異動，總經理寶座，由副總經理邱秉澤升任。

潤隆表示，潤隆總經理一職，原本由蔡聰賓董事長兼任，為使董事長與總經理間之權責明確劃分，董事會決議通過晉升邱秉澤副總經理為總經理並兼任發言人。

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