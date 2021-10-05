潤隆建設高層人事異動 邱秉澤升任總經理 15:032021/10/05 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (潤隆建設高層人事異動，總經理由副總經理邱秉澤(左)升任。圖／蔡惠芳) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤隆（1808）今（5）日召開董事會，通過人事異動一案，宣布總經理職位高層人事異動，總經理寶座，由副總經理邱秉澤升任。 潤隆表示，潤隆總經理一職，原本由蔡聰賓董事長兼任，為使董事長與總經理間之權責明確劃分，董事會決議通過晉升邱秉澤副總經理為總經理並兼任發言人。 五堅情報喜訊 陳零九扛第一婚 高鐵宜蘭選址遭質疑炒地皮 吳澤成：子虛烏有 #潤隆 #邱秉澤 #總經理 #高層人事異動 #副總經理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日不落旗 邱國正天天睡國防部 04:102021/10/04 焦點要聞 秋遊瘋台南 10月活動接力開跑 04:102021/10/05 地方新聞 臺灣線上虛擬館 助業者攻數位貿易 04:102021/10/04 投資理財 王鳴中快評》蔡總統，勸邱部長休假吧 09:052021/10/05 快評 小國壽拚新創 替企業換腦 04:102021/10/05 財經要聞 時論廣場》不要惹邱國正（呂昭隆） 19:172021/10/04 時論廣場 T1聯盟》台南獵鷹教練團亮相 總經理錢韋成終布達 17:382021/10/04 體育 央行未升息 銀行房貸利率準備要調高 16:152021/10/04 財經 「五堅情」報喜訊 首位要結婚的人是他 18:592021/10/04 娛樂 不要惹邱國正 04:102021/10/05 時論廣場 《金融》阮清華：美中變數多殃及台股 行庫宜作好風險控管 17:082021/10/04 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 晶片荒難解！台積董座霸氣嗆「有人囤貨」網暴動：黑手是他 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 張錫：這波台股修正已到尾聲 注意5G - 財經 - 工商 台股上沖下洗近300點 8檔投信撐腰股好強 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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