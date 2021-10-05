潤隆（1808）今（5）日召開董事會，通過人事異動一案，宣布總經理職位高層人事異動，總經理寶座，由副總經理邱秉澤升任。

潤隆表示，潤隆總經理一職，原本由蔡聰賓董事長兼任，為使董事長與總經理間之權責明確劃分，董事會決議通過晉升邱秉澤副總經理為總經理並兼任發言人。