紙餐具回收新制上路，自助餐及便當店如有提供消費者內用，並以紙餐具盛裝餐點者，必須於店內設置具有堆疊功能之紙餐具回收設施。屏東縣政府環保局自10月1日起除加強稽查外，並辦理「紙餐具清分疊 回收抽大獎」活動，獎品豐富，請民眾踴躍參加。

環保局自10月1日起啟動應設置回收設施的自助餐及便當店稽查，目前尚未發現違規情形。已開放內用的自助餐、便當店業者都已設置合格的回收設施；受到新冠肺炎疫情影響而未開放內用的業者，環保局將持續巡查及輔導，請業者及消費大眾務必配合做好紙餐具回收工作。

除了加強稽查外，環保局也在10月份推出紙餐具友善店家臉書抽獎活動，只要到屏東縣內貼有紙餐具循環友善店家貼紙的自助餐或便當店消費，不論是「外帶自備環保餐具」或「內用做好紙餐具清、分、疊」，只要將照片上傳到活動臉書專頁就可獲得抽獎機會，獎品包括ipad、統一超商虛擬商品卡等，活動方法請上臉書搜尋「幸福南國 回收綠生活」。

環保局表示，今年自新冠疫情三級警戒後，餐飲業外帶增加，紙餐具用量大增，垃圾量也跟著暴增。環保局自8月啟動垃圾破袋檢查，不合格的情況不外乎是垃圾中夾雜了未清理分類的紙餐具及飲料杯。環保局呼籲民眾做好垃圾分類、資源回收，不論是到自助餐、便當店內用餐，或是選擇外帶餐點，紙餐具使用後都要遵循「清、分、疊」的回收原則，才能減少垃圾量、提升回收率，達到資源永續循環的目標。