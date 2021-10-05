群創5日與戴爾共同舉辦「AI迎來智慧新時代 數據驅動企業核「新」競爭力」記者會。隨著數位雲端科技的快速發展，全球產業環境丕變，數位轉型更成為疫後時代新顯學，為迎戰數位轉型的挑戰與機會。群創以特有的「XYZ轉型策略」，輔以「數位人才培育」、「數據再造工程」兩大基礎利器，推進數位轉型，達成「智慧製造」成效。

群創總經理楊柱祥表示，多變的時代，企業的敏捷力就是競爭力。企業數位轉型已是時勢所趨。唯有與時俱進，以開放的彈性思維，透過數據科技強化改革，才能贏在數據變革的新世代。群創以工業4.0技術展現智能製造成效，透過智慧製造與智慧營運並進，創造企業穩健的韌性體質與競爭力。 雲端時代將改寫數位人才版圖，群創積極培育新世代數位人才，用科技加值人才培育，推展至今培育近3800名數位轉型專家同仁，預計5年推動計畫，目標培養750位高階數位經理人、2500位數位研究員及領域專家。透過「結構化學習藍圖」，建構各職位員工數位培訓學程藍圖；「文化塑造」邀請數位專家及外部AI教育機構分享如Google、麥肯錫，型塑數位企業學習文化；「遊戲化學習」將數位課程遊戲化與E化設計，幫助員工即時、即學、即用，循序漸進完善規劃數位人材培育計畫。

「數據」是實現數位轉型的關鍵元素。群創將數據賦能，建構「數據再造工程」，擇優引進強而有力的Dell Technologies大數據分析極限平台，員工在使用友善的數據平台上協同合作，提高資源及流程的整合能力，實現敏捷創新的成果。透過生產機台參數設置控管平台，有效降低人力26％，減少品質異常57％；利用提升供應鏈規劃平台，物料能見度提高三個月，客戶需求滿足提升了45％，顯示透過數據平台可打破跨部門資料隔閡，有助於提升企業營運效率。

群創今年獲頒2021世界經濟論壇(WEF)認證燈塔工廠，一路從自動化、數據化到智能化，以群創特有的「XYZ轉型策略」，將自動製造躍升成智能生產的智慧工廠，開創智慧製造的創新格局，達成產品最終不良率降低33%的成果，利基產品比重增加22％，品質偵查時間降低90％，總產能增加10％等成效。下一步將朝向智慧營運，全面提昇經營體質的目標邁進。

數位轉型已是全球產業發展新趨勢，群創秉持「轉型再造．價值躍進」為經營核心理念，積極擘劃數位轉型策略，將站在數位轉型新浪潮的起點，乘風破浪穩步前行，以朝向智慧營運目標前進，深化企業面對挑戰的韌性及永續經營能力。