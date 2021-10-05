台泥董事長張安平也跟翁章梁承諾，把最新科技和最低排放引進鹿草焚化廠。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁希望達和繼續承接20年任務，透過升級整改，讓焚化爐生命再延長。（呂妍庭攝）

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠委外操作期限即將屆滿，縣府申請財政部專案核准採RTO促參模式招商，目前操作廠商達和環保服務股分有限公司取得最優申請人資格，今由縣長翁章梁、達和母公司代表台泥董事長張安平完成簽約，預計將花14億元進行整改升級，並朝循環暨環境教育園區規畫。

鹿草焚化廠2001年12月委託達和公司營運迄今近20年，原委託契約將於今年11月30日期滿，環保局2年前依環保署「多元化垃圾處理計畫」，規畫推動鹿草焚化廠整改延役，並辦理升級整備工程促參招商，在財政部專案核定下，成為全台首例依「促進民間參與公共建設法」規定，經主管機關財政部專案核定方式辦理有償RTO移轉促參案，縣府部分出資，民間負擔工程費，完成設施升級或更新。

今簽約儀式由翁章梁與張安平共同完成，行政院環境保護署督察總隊長李健育、議長張明達擔任見證人，翁章梁說，焚化爐操作換約後得到的權利和義務比之前更多，希望這些資源可以幫忙嘉義縣的財政，照顧焚化廠周遭的鄉鎮，也希望達和繼續承接20年任務，透過升級整改，讓焚化爐生命再延長。

張安平也跟翁章梁承諾，把最新科技和最低排放引進鹿草焚化廠，所有的排放將遠低於國家標準，同時達和對荷苞嶼生態園區有一些想法，包括移植原生種植到嘉義等，會做逐步的規畫。

環保局長張根穆表示，20年的促參案，除鹿草焚化廠本身的升級，也把溫水游泳池及荷苞嶼生態園區納入，除讓荷苞嶼價值加值，至於游泳池也會增加一些設備，期待達和能朝水療中心概念發展。