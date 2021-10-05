澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（前右）5日下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵台，外交部人員派員迎接，並陪同禮遇通關，他沿途與外交部接待人員親切談話家常，同時親切的向記者揮手致意，但未發表公開談話，負責接待的外交部人員表示，稍晚發布新聞稿。（陳麒全攝）

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（前右）5日下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵台，外交部人員派員迎接，並陪同禮遇通關，他沿途與外交部接待人員親切談話家常，同時親切的向記者揮手致意，但未發表公開談話，負責接待的外交部人員表示，稍晚發布新聞稿。（陳麒全攝）

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（前右）5日下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵台，外交部人員派員迎接，並陪同禮遇通關，他沿途與外交部接待人員親切談話家常，同時親切的向記者揮手致意，但未發表公開談話，負責接待的外交部人員表示，稍晚發布新聞稿。（陳麒全攝）

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（前右）5日下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵台，外交部人員派員迎接，並陪同禮遇通關，他沿途與外交部接待人員親切談話家常，同時親切的向記者揮手致意，但未發表公開談話，負責接待的外交部人員表示，稍晚發布新聞稿。（陳麒全攝）

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（前右）5日下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵台，外交部人員派員迎接，並陪同禮遇通關，他沿途與外交部接待人員親切談話家常，同時親切的向記者揮手致意，但未發表公開談話，負責接待的外交部人員表示，稍晚發布新聞稿。（陳麒全攝）

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）5日下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵達桃園國際機場，外交部人員派員在登機口迎接，並陪同禮遇通關，他沿途與外交部接待人員親切談話，同時親切的向記者揮手致意，但未發表公開談話，負責接待的外交部人員表示，稍晚發布新聞稿。

根據澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）日前報導，澳洲前總理艾波特出席國會的外交、國防及貿易事務聯席委員會所屬的「CPTPP會員擴大調查」（Inquiry into expanding membership of the CPTPP）公聽會時表示，即使可能會觸怒中國，他仍然「強烈支持」台灣加入CPTPP。

艾波特表示，除了有人擔心會觸怒中國之外，根本就不存在其他反對台灣加入CPTPP的理由。他指出，中國對澳洲和眾多其他國家的不滿，本來就到了無以復加的地步了；既然中國不可能更加不滿了，故此不應該顧慮可能進一步觸怒中國的問題。他也批評，中國正利用貿易，作為霸凌澳洲以及對付其他國家的「戰略武器」。他反對讓中國進一步整合至世界經濟秩序當中。