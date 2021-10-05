肺炎疫情去年延燒，有大陸台商發揮愛心訂一批額溫槍想送給當地紅十字會，結果因延期交貨被退。鄭姓商人把額溫槍收回透過LINE群組賣給台灣人，結果被查獲沒有醫療器材的許可證，高雄地院考量他多年來積極參與社會志工愛心活動，依違反藥事法判刑4月，緩刑2年。

鄭男在高雄開設販售列印器材公司，去年初受住在大陸、「台灣石獅市同鄉會」會長邱男委託，向某家科技公司訂購278支額溫槍，要捐給大陸福建省「石獅市紅十字會」，但因延期交貨，去年3月底整批額溫槍被退回同鄉會。

鄭男到同鄉會取回這批額溫槍，去年4月竟私下運回台灣，再利用LINE群組販售，一開始每支定價2700元乏人問津，陸續降價至1500元才勉強售出60幾支，獲利7、8萬元。警方網路巡邏查獲鄭男疑似販售不法醫療器材，用釣魚的方式，先花2500元購得一把額溫槍，確認沒有醫療器材許可字號後，持搜索票前往鄭男住家搜查，查扣非法額溫槍，檢方也依違反藥事法將他起訴。

開庭時，鄭男坦承在多個LINE群組上販售原本要捐贈的額溫槍，科技公司蔡姓經理則供稱確實有與鄭男簽約、向大陸廠商訂購額溫槍，石獅市紅十字會有人簽收，但不知為何這批額溫槍會來台灣。台灣石獅市同鄉會許姓秘書則稱，會長確實匯款130萬元訂購額溫槍，但因延期交貨，後來改向其他單位採購，鄭男還拜託石獅市紅十字會收下後轉送到台灣石獅市同鄉會，最後由鄭男領走。

法官認定，鄭男在額溫槍的捐贈過程中發生遲誤，誤蹈法網，考量他多年來積極參與社會志工愛心活動，判緩刑2年，希望鄭男警惕不要再犯。