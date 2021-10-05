台南將軍吼音樂節即將邁入第10年，今年受新冠肺炎疫情影響，演唱會舉辦時間往後順延，隨著近期疫情趨緩，台南市政府5日宣布，將軍吼音樂節10月23日起連續2天在將軍漁港登場，兩晚各場僅開放3500人，且採線上預約入場制。

將軍吼音樂節將於10月23日登場，24日閉幕，演出卡司包括玖壹壹、魏如萱、鼓鼓 呂思緯、吳卓源、陳勢安、閻奕格等歌手，閉幕當天更會搭配6分多鐘的煙火秀謝幕。

消息一公布，不少網友到活動臉書專頁上留言詢問「怎麼報名」、「這次陣容大好欸」等。

台南市長黃偉哲表示，活動將依中央流行疫情指揮中心規定的容留人數規範計算後進行封場管制，並在舞台前廣場圍上黑布做單一出入口管制；每場次開放3500個名額，想入場觀賞演唱會的民眾，需透過線上預約系統取得入場資格。

黃偉哲提到，無法到場的民眾也不用覺得可惜，連2天活動將透過網路、電視全程直播，大家可以線上跟著台南將軍吼音樂節一起嗨。

市府觀光旅遊局長郭貞慧說，除了現場音樂表演外，活動也與KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、馬沙溝觀光休閒協會等旅行業者合作，推出將軍吼音樂節的接駁、旅遊行程。有購買旅遊行程的朋友，還有機會拿到舞台前方的VIP區票券，遊程將於10月6日上午9點在各旅遊平台開賣。

觀旅局提醒，活動全程實施嚴格管控措施，包含人數總量管制、全程佩戴口罩、量測體溫、實聯名制等措施，如有不適或體溫超過37.5℃者請勿參加，活動詳情可上「台南夏日音樂節」臉書粉絲團 或「台南旅遊網」查詢。