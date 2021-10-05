立法委員陳柏惟罷免將在10月23日舉行，勞動部提醒，選舉及罷免是指定的假日，有投票權的人當天如果是排定的工作日，可以選擇放假、雇主應照給工資，如果雇主徵得勞工同意出勤則要發給加倍工資，如有違反可依勞基法處2萬至100萬元罰鍰。

勞動部曾指定「總統副總統選舉罷免投票日、公職人員選舉罷免投票日及公民投票日為勞動基準法第37條第1項所定應放假日」，意謂雇主應給予假日，而如果雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資則應加倍發給。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，選舉投票的假日是當天0時至24時為止，如果期間有工作，則有投票權的受僱勞工可以要求放假、不必出勤、雇主也應照給工資，勞工也可以選擇使用部分時間休息去投票，如可以選擇請2小時的假去投票、6小時繼續工作，雇主應就6小時的部分發給加倍工資。

黃維琛指出，雇主可以事先要求勞工出具如投票通知單等證明，但不得事後查驗有無投票等；他也提醒，如果投票及罷免日遇到原本排定的休息日或例假日，則勞工不得事後要求補假。