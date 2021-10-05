苗栗縣政府衛生局經結算長者第2劑莫德納疫苗，爽約將屆效約有3千劑，縣府決定將開放50歲以上設籍苗栗的縣民，預約及施打第1劑，共有6家醫院承接施打，無論是否曾在中央公費疫苗預約平台登記者，都可掃描圖卡QR-code網路預約或電話預約報名接種，縣府將從10月5日下午4點起開放預約，剩餘疫苗有限用罄為止。

至於眾所觀注休閒娛樂場所開放營業措施，縣府根據中央流行疫情指揮中心宣布，全國二級疫情警戒維持至10月18日，宣布從10月5日起，休閒娛樂場所、宗教活動及餐飲業的防疫規範可放寬，包括餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，並放寬桌菜及自助餐取菜方式，超商熟食可由消費者自行夾取等。

衛生局表示，第10輪預約平台預約時間至05日下午16時止，平台設定提供可登記AZ第2劑14750人；高端第2劑2938人及BNT第1劑10038人，疫苗施打時間為10月06日至10月14日，請民眾依約如期施打疫苗。

衛生局指出，第11輪預約平台提供第2劑的AZ疫苗及第1劑BNT疫苗接種。第2劑AZ疫苗對象是7月22日前已接種AZ疫苗第1劑之18至55歲民眾，以及7月30日前已接種第1劑之56歲以上民眾。第1劑BNT疫苗對象是47歲以上、22-12歲、18歲以上第9類對象。意願登記結算即日起至6日中午12時止，開放預約時間10月11日上午10時至10月13日中午12時，施打時程為10月15日至10月21日。徐耀昌縣長提醒鄉親，有疫苗趕快打敬請鄉親踴躍上預約平台進行意願登記。