【愛傳媒楊忠衡專欄】近年樂壇神童輩出，很多年輕人在十五歲以下就能演奏高難度的作品，也使得許多國際音樂大賽成為青少年音樂營。然而作曲神童倒極少聽過，就算有，人們也不太認真他們的作品。尤其現代音樂當道，某些作品也分不出是大師之作，還是三歲頑童的敲鍋打碗。
得依循正統古典手法寫作，才能見到紮實技法的真章，那麼，有這種高度組織力的兒童就很罕見了。生於2005年的英國天才作曲家、小提琴家、鋼琴家阿爾瑪．伊莉莎白．多伊徹（Alma Elizabeth Deutscher）就是此中異類。
六歲創作第一首鋼琴奏鳴曲，七歲創作短歌劇The Sweeper of Dreams；九歲創作小提琴協奏曲；十一歲創作她的第一部歌劇Cinderella，由祖賓梅塔指揮在維也納首演。這個年紀和莫札特創作他的第一部歌劇相當。
一個能「產出」的神童，和具備演奏技巧的小音樂家，某方面代表的意義是完全不同的。這件事情背後有許多事情值得玩味。有興趣的朋友不妨在YT查她的名字，可以搜到不少作品的演出影片。
作者為廣藝基金會執行長
照片來源：YouTube封面截圖。
●更多文章見作者臉書，經授權刊載。
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。