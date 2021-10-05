【愛傳媒楊忠衡專欄】近年樂壇神童輩出，很多年輕人在十五歲以下就能演奏高難度的作品，也使得許多國際音樂大賽成為青少年音樂營。然而作曲神童倒極少聽過，就算有，人們也不太認真他們的作品。尤其現代音樂當道，某些作品也分不出是大師之作，還是三歲頑童的敲鍋打碗。

得依循正統古典手法寫作，才能見到紮實技法的真章，那麼，有這種高度組織力的兒童就很罕見了。生於2005年的英國天才作曲家、小提琴家、鋼琴家阿爾瑪．伊莉莎白．多伊徹（Alma Elizabeth Deutscher）就是此中異類。

六歲創作第一首鋼琴奏鳴曲，七歲創作短歌劇The Sweeper of Dreams；九歲創作小提琴協奏曲；十一歲創作她的第一部歌劇Cinderella，由祖賓梅塔指揮在維也納首演。這個年紀和莫札特創作他的第一部歌劇相當。

一個能「產出」的神童，和具備演奏技巧的小音樂家，某方面代表的意義是完全不同的。這件事情背後有許多事情值得玩味。有興趣的朋友不妨在YT查她的名字，可以搜到不少作品的演出影片。

作者為廣藝基金會執行長

照片來源：YouTube封面截圖。

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