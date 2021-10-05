日前遭挖眼攻擊的屏東超商女店員潘姓女子，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，預計1至2週後可出院。高雄長庚醫院5日表示，已啟動社服補助機制，其健保以外的醫療費用，院方將全額由醫院補助，讓病人和家屬無後顧之憂的醫療及休養。

高長表示，潘女目前已逐漸恢復元氣，在病房也都跟醫護人員互動良好。潘女和家屬非常感謝社會各界和媒體朋友的關心，對於高雄長庚醫院的全力協助，更是表達感激之意。高雄長庚醫院也表示會持續對潘女提供最專業完整的醫療服務，所有的自費醫療費用也會全額補助。

潘女上個月26日被緊急送到高雄長庚醫院救治，院方在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為潘小姐治療。當天並針對潘女眼部結膜撕裂傷部份，立即由眼科醫師進行縫合手術，手術順利，至今無視網膜剝離的併發症，後續仍需密切追蹤。

2日由耳鼻喉科及整形外科團隊為潘女進行第二次手術，就眼窩內壁骨折重建，為避免外開手術傷痕留疤並縮短術後恢復時間，醫療團隊採取經鼻內視鏡微創手術治療，過程相當順利，術後並以人工骨（Medpor）將眼球周邊結構做成功復位，未來將持續追蹤功能恢復的情形。

高長醫療團隊表示，因為病人目前尚在急性壓力創傷階段，接下來一週會幫潘女進行精神評估治療、心理諮商及用藥控制等，預計1至2週後可安排出院，建議持續門診追蹤。