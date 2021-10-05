大陸銀保監會今（5）日發布的《中國銀保監會關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通 保障經濟平穩運行有關事項的通知》要求，保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業合理融資需求，對符合支持條件的煤電、煤炭、供暖等企業建立快速回應機制，開闢綠色辦貸通道，優先安排貸款審批投放。

同時，該通知要求嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序，嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利。

通知督促銀行保險機構特別是開發性、政策性銀行，國有大型商業銀行，全國性股份制銀行，全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求。對符合支援條件的煤電、煤炭、供暖等企業建立快速回應機制，開闢綠色辦貸通道，優先安排貸款審批投放，確保人民群眾溫暖過冬。

通知指出，上述機構要指導銀行保險機構積極配合地方政府，支持山西、陝西、內蒙古、新疆等煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應。支援鋼鐵、有色金屬等傳統產業改造升級，促進更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發展領域，推進綠色高品質發展。

通知指出，對短期償付壓力較大但符合支援條件的企業或項目，在風險可控、自主協商的基礎上，可予以貸款展期、續貸。根據需要適當提高不良貸款監管容忍度。