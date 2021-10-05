昨（4）日開放第10輪第二劑AZ疫苗預約，北市開放的7.2萬劑全數額滿，導致許多居住在台北市的民眾都預約不到。民進黨前秘書長羅文嘉更指控，中央提供給的疫苗是12萬劑，北市卻只開放7.2萬劑，讓他感到相當不解。北市副市長蔡炳坤對此回應，是考量過去都沒滿額且醫療院所量能吃緊，也想預留給尚未施打的65歲以上長者，不過昨日已緊急加開3萬名額。

羅文嘉今日在臉書指出，昨日上午11點多上線成功，結果全台北市的接種醫院診所全部額滿，最後只能到新北市找地方完成預約。事後得知中央提供的疫苗可打數量是12萬劑，北市卻只開放7.2萬劑，他質疑，其他4.8萬劑是要幹嘛？且之前不是一直罵中央疫苗不夠，現在疫苗發下來，卻扣住不給合格需要的人打；他並批柯文哲，「請不要一天到晚罵別人，把你該做的事情做好來」。

民進黨前秘書長羅文嘉。（資料照／王文吉攝）

對此，蔡炳坤今說明，一開始只開放7萬多劑，是因考量過去所開的名額都未額滿，加上同時開多種疫苗，擔心醫療院所打疫苗的量能吃緊，且也想保留2萬多劑給尚未施打的65歲以上長者，但因7萬多劑已不夠，昨也緊急加開3萬個名額。

北市府發言人陳智菡則表示，加開3萬的名額現在還沒額滿，針對部份人士指控「疫苗限量」、「預約不到」的說法，恐怕已經嚴重誤導民眾，並解釋，過去北市疫苗預約量都是開到滿，但大約只會預約6至7成，導致某些醫院因為預約數不足，造成醫療量能浪費，醫院頗多怨言。

她並提到，本次中央配發12萬劑多AZ疫苗，除提供50至64歲民眾接種第2劑，還有65歲以上長者的配額，約2萬多人，合計就是12萬多劑，強調「中央給多少、北市就打多少」，絕對會盡最大的努力，盡速為市民接種。

但一位北市讀者今向《中時新聞網》投訴，表示明明接到可預約的通知，北市卻全額滿，痛批相關單位不用心：「第一劑打來了多少人，第二劑就要多少劑，這是白癡也知道的算數吧」。她也說，即使改約新北也都額滿了，最後總算預約到基隆市的診所，對北市府十分火大。