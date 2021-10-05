韓韶禧深V黑色套裝秀好身材。（Netflix提供）

因《夫婦的世界》爆紅獲封「最美小三」的韓韶禧一改柔美形象，在新劇《以吾之名》（My Name）中變身最強復仇女神，攜手出道超過30年、曾在電影《魔女首部曲：誕生》與金多美有精彩對手戲的朴熹洵，和在《梨泰院CLASS》與劉在明一起展現精湛演技的安普賢主演。5日在首爾記者會上，萬綠叢中一點紅的韓韶禧，一身深V黑色套裝，大秀好身材，自曝特別為戲增肌10公斤。

該劇故事描述原本只是單純女高中生的尹智友（韓韶禧飾），意外親眼目睹父親在自己面前遭到謀殺，爲了尋找殺害父親的兇手，決定放棄自己的人生，進入崔武鎮（朴熹洵飾）領導的最大販毒組織「東川幫」，進而與都江才（張栗 飾）結仇並確保了自己在幫派內的地位，之後尹智友被崔武鎮要求進入警察體系當臥底，在緝毒組長車奇浩（金相鎬 飾）的安排下，與緝毒組王牌刑警全弼道（安普賢 飾）一起辦案的同時還得通風報信當內奸，爲了在與幫派不同的警察世界中生存下去，履行內奸職責的尹智友無時無刻都得面對殘酷的事實，卻在復仇過程中迷失，劇情宛如韓國女性版《無間道》，是部精彩刻畫人性的黑暗動作劇。

這次飾演一心要找出殺父仇人並復仇的角色，韓韶禧表示這樣用身體表達感情的題材是自己還沒有體驗過的，所以才會想要接演該劇，她也在開拍3個月前就去教動作戲的學校開始練習，不過一上課就知道「不妙」，深知若偷懶就糟糕了。她分享由於拍動作戲不是只有自己單獨拍攝，還要跟對手配合，很怕對方會因為自己受傷，所以拍攝過程都很小心，壓力也不小。

韓韶禧接著坦言拍戲期間沒在客氣地拼命吃以儲存體力，肌肉量因此增加了10公斤，非常得意現在仰臥起坐應該至少能做到30個，運動神經也變好了，目前也正在學自由搏擊。導演金鎮敏回憶起當時選角找韓韶禧時，就只是很酷地問了2個問題「想演還是不想演」、「要練習還是不要練習」，韓韶禧沒有猶豫立刻答應演出，讓自己留下深刻印象。

不過一講到為戲付出的努力，大家都開啟了話匣子，安普賢表示為了有刻意增加體重，而曾在《秘密森林》第2季演出過的張栗則因為飾演的都江才具有獨特的狂人感，所以原本就很瘦的他還是刻意減重了將近10公斤，想呈現出銳利且帶刺的危險感覺，但也大喊「減肥超辛苦」，幸虧有跟安普賢請教運動跟飲食重點才減肥成功。正當演員們大聊自己的減肥增重辛苦談時，導演卻意外爆笑表示「因為他們都想活下去才這樣的」，可見演員們對角色詮釋的用心。

此外，朴熹洵也爆料現場的氣氛製造者是在劇中飾演自己左右手的李學周，他之前都給人冷酷偏激的感覺，但其實在拍攝現場都會拼命自拍，手機裡滿滿都是自拍照，此話一出也意外地讓一旁的韓韶禧捧腹大笑。而先前曾以半禿頭形象演出《屍戰朝鮮》系列讓觀眾印象深刻的金相鎬則相當搞笑地表示，因為劇中角色的關係，他超級討厭朴熹洵，沒想到朴熹洵聞言立即隔空獻了個飛吻，展現出演員間的好交情。Netflix終極復仇警匪韓劇《以吾之名》一季8集，15日下午3點於全球190個國家上線。