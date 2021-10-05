花蓮台11線跳浪隧道北口左側，臨太平洋海域，長年經海水沖刷，導致舊道路路基掏空，遊客拍照嘻戲，讓人捏把冷汗。（民眾提供）

昨有兩男子，為了拍照，攀岩到蘇花公路斷崖下，卻因抽筋大聲呼叫。（王志偉翻攝）

別為了拍出絕美的網紅照，鋌而走險可能成了「亡」美照！花蓮台11線「跳浪隧道」北口左側舊道路，因海水長年沖刷，路基被掏空，早在2010年7月，就已封閉、禁止人車通行，不過，因為道路變斷崖的特殊景象，有人拍照上傳在網路社群瞬間爆紅，成了網紅打卡景點，仍吸引不少遊客冒險拍照。

花蓮有個新打卡秘境吸引不少遊客去朝聖，能拍出宛如末日景象的魔幻景象，地點就位在花蓮台11線跳浪隧道北口左側，舊有道路，因臨太平洋海域，長年經海水沖刷，導致路基掏空、路基崩塌，因此形成「道路成斷崖」特殊景象。儘管路口設置警示牌，禁止人車進入，但還是有許多遊客冒險闖入。

尤其到了連續假期，大多為年輕人，停而走險到場拍出張張網紅照，眼前一片蔚藍的大海，景色相當壯觀，但崩塌公路距離下方落差好幾十公尺，有如懸崖，令人怵目驚心，只要一不小心，就可能「一失足成千古恨」。

公路總局花蓮工務段回應，早在2010年7月，該路段就已經封閉連同隧道都荒廢，土地歸國有財產局主管，另據該段隧道保全人員表示，海巡單位亦常有派員巡邏與勸離違規擅入的釣客及人員。國有財產署則說未設發言人，不便回應。雖然有關單位都「低調」，但道路處在險境卻是事實，民眾認為應強化安全措施，並協調警方強化巡邏，杜絕擅闖廢棄道路，以免憾事發生。

此外，為欣賞東海岸美景，昨天高姓與楊姓男子行經蘇花公路為了美景拍照，從台九丁線61.3公里處攀岩下到海灘，在準備攀岩返回道路上時，2人因腳抽筋無法動彈，於是在山壁下方呼喊救命，路人報警，救難人員用繩索將2人救出，結束一場虛驚。

警方呼籲，疫情警戒即將放鬆，愈來愈多遊客到東部享受山林及海景，呼籲民眾登山或是從事海洋活動時，評估自身狀況，並注意海岸海浪，切勿貿然入山及戲水，以免樂極生悲。